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Путин встретится с руководителями думских фракций 25 сентября

Встреча президента России Владимира Путина с руководителями думских фракций запланирована на 25 сентября. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Эту дату ранее называл источник информагентства в «Единой России». Песков информацию подтвердил.

«Фонтанка» писала, что по итогам сентябрьских выборов в Госдуму «Единая Россия» получает 324 мандата (было 343), КПРФ — 57 (было 42), ЛДПР — 21 (было 39), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27 (было 23) и «Новые люди» — 13.

Еще по одному депутату по одномандатным округам прошли от Партии Роста, «Родины» и «Гражданской платформы». Пять мандатов получат самовыдвиженцы.

Также подведены итоги выборов в Законодательное собрание Петербурга. Туда прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», ЛДПР и «Яблоко», а также одна самовыдвиженка. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Skazochny
гои опять стерпели, можно и вылезти
nuga
самоизоляция закончилась
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