Путин встретится с руководителями думских фракций 25 сентября

Встреча президента России Владимира Путина с руководителями думских фракций запланирована на 25 сентября. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.



Эту дату ранее называл источник информагентства в «Единой России». Песков информацию подтвердил.



«Фонтанка» писала, что по итогам сентябрьских выборов в Госдуму «Единая Россия» получает 324 мандата (было 343), КПРФ — 57 (было 42), ЛДПР — 21 (было 39), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27 (было 23) и «Новые люди» — 13.

