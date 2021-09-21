Мандаты распределили. ЦИК огласил итоги выборов в Госдуму

Стало известно распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму. Результаты 21 сентября публикует РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию России.



«Единая Россия» получает 324 мандата (было 343), КПРФ — 57 (было 42), ЛДПР — 21 (было 39), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27 (было 23) и «Новые люди» — 13.



Ранее сообщалось, что «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в Госдуме по итогам обработки 100 % протоколов, набрав 49,82 % голосов. Далее следуют КПРФ (18,93 %), ЛДПР (7,55 %), «СР» (7,46 %) и «Новые люди» (5,32 %).

