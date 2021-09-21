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Мандаты распределили. ЦИК огласил итоги выборов в Госдуму

ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму

Стало известно распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму. Результаты 21 сентября публикует РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию России.

«Единая Россия» получает 324 мандата (было 343), КПРФ — 57 (было 42), ЛДПР — 21 (было 39), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27 (было 23) и «Новые люди» — 13.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в Госдуме по итогам обработки 100 % протоколов, набрав 49,82 % голосов. Далее следуют КПРФ (18,93 %), ЛДПР (7,55 %), «СР» (7,46 %) и «Новые люди» (5,32 %).

Больше четырех партий в Госдуму в последний раз проходили в 1999 году, в третьем созыве. Порог в 5 % тогда преодолели КПРФ, блоки «Единство» и «Отечество — Вся Россия», которые впоследствии объединились в партию «Единая Россия», а также «Союз правых сил», ЛДПР и «Яблоко».

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Комментарии (4)

266237262
Выборов не было, я не знаю что это было.... Так что кто будет принимать законы я то же не знаю, не знаю чьи законы признавать...
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..... не зря у Жириновского на дебатах упали штаны.
SlawaPiter
Аминь, всем протащившим в "ер", тварей...
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