Матвиенко: Закон об иноагентах отменен не будет

В России закон об иностранных агентах отменен не будет. Об этом 22 сентября на брифинге заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики. Если в чем-то [увидят] двойное трактование или неправильное правоприменение и надо будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речи об отмене закона об иноагентах не идет», — сказала спикер верхней палаты парламента.
По словам Матвиенко, в России нет дискриминации по отношению к организациям, признанным иноагентами, в том числе такие СМИ работали на выборах. Тем, кто не согласен со статусом иностранного агента, председатель СФ рекомендует обращаться в суд.
«Если эта организация, занимающаяся вопросами соцзащиты граждан, медицины, культурными проектами, пожалуйста, мы только их поддержим. Но когда идет речь об их участии в политических процессах, то это уже суверенное право государства защитить себя, это своего рода вмешательство извне в политические процессы страны», — добавила Матвиенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поправки в закон об иноагентах будут обсуждать после формирования нового состава Государственной думы. С призывом внести изменения в закон выступали СМИ.