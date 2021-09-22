Матвиенко: Закон об иноагентах отменен не будет

В России закон об иностранных агентах отменен не будет. Об этом 22 сентября на брифинге заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



«Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики. Если в чем-то [увидят] двойное трактование или неправильное правоприменение и надо будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речи об отмене закона об иноагентах не идет», — сказала спикер верхней палаты парламента.



По словам Матвиенко, в России нет дискриминации по отношению к организациям, признанным иноагентами, в том числе такие СМИ работали на выборах. Тем, кто не согласен со статусом иностранного агента, председатель СФ рекомендует обращаться в суд.

