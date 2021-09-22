Ранее СМИ сообщали, что структуры Евтушенкова оказывают финансовую поддержку 57-летнему кинорежиссёру во время его лечения.



О том, что обладатель множества престижных международных кинонаград находится в крайне тяжёлом состоянии из-за коронавируса, стало известно в середине сентября.



«Фонтанка» писала, что в августе после перенесённого коронавируса Звягинцев был вывезен на лечение в Германию, где его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Первый раз кинорежиссёр был госпитализирован ещё в июне в Москве с приступами удушья и сатурацией 64%. В июле он был выписан из российской больницы, но вскоре снова был вынужден искать помощи у медиков. После госпитализации в немецкую клинику у Звягинцева было диагностировано 92%-ное поражение лёгких.



Андрей Звягинцев, в том числе, снял фильмы «Нелюбовь» (режиссёр рассказывал «Фонтанке» о фильме сразу после получения приза жюри Каннского кинофестиваля в 2017 году. — Прим. ред.), «Левиафан», «Елена» и «Возвращение».



В начале 2020 года в интервью нашему изданию кинорежиссёр сообщил о причинах приостановки работ сразу по нескольким своим новым фильмам.



Однако летом 2021 года стало известно, что Звягинцев возобновляет сотрудничество с давним продюсером своих лент Александром Роднянским.

