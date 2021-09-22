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«Из комы вышел. Самочувствие удовлетворительное». Андрей Звягинцев проходит реабилитацию после COVID-19.

Кинорежиссёр Андрей Звягинцев находится в удовлетворительном состоянии в немецкой клинике после выхода из комы. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», — цитирует бизнесмена 22 сентября Lenta.ru.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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Ранее СМИ сообщали, что структуры Евтушенкова оказывают финансовую поддержку 57-летнему кинорежиссёру во время его лечения.

О том, что обладатель множества престижных международных кинонаград находится в крайне тяжёлом состоянии из-за коронавируса, стало известно в середине сентября.

«Фонтанка» писала, что в августе после перенесённого коронавируса Звягинцев был вывезен на лечение в Германию, где его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Первый раз кинорежиссёр был госпитализирован ещё в июне в Москве с приступами удушья и сатурацией 64%. В июле он был выписан из российской больницы, но вскоре снова был вынужден искать помощи у медиков. После госпитализации в немецкую клинику у Звягинцева было диагностировано 92%-ное поражение лёгких.

Андрей Звягинцев, в том числе, снял фильмы «Нелюбовь» (режиссёр рассказывал «Фонтанке» о фильме сразу после получения приза жюри Каннского кинофестиваля в 2017 году. — Прим. ред.), «Левиафан», «Елена» и «Возвращение».

В начале 2020 года в интервью нашему изданию кинорежиссёр сообщил о причинах приостановки работ сразу по нескольким своим новым фильмам.

Однако летом 2021 года стало известно, что Звягинцев возобновляет сотрудничество с давним продюсером своих лент Александром Роднянским.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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Комментарии (5)

VF812
хорошо...
262126571
Немецкая медицина вновь на высоте оказалась. Как так... у них ведь полный упадок и развал... А смертность от ковида на ПОРЯДОК ниже чем....
olla
пишут, что прививку он делал..
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