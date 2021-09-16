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Врачи в Германии готовятся выводить режиссёра Андрея Звягинцева из комы после коронавируса

Режиссер Андрей Звягинцев был введен в искусственную кому после перенесенного коронавируса

В ближайшее время известного кинорежиссёра Андрея Звягинцева начнут выводить из искусственной комы, куда он был введён после 92-процентного поражения лёгких из-за коронавируса. Недавно Звягинцев был отключён от всех систем жизнеобеспечения.

Как сообщает 16 сентября The Bell, лечение и реабилитацию режиссёра в Германии финансирует АФК «Система». Об этом изданию заявили сразу три знакомых с ситуацией источника.

На лечение в Германию после перенесённого коронавируса с почти 90-процентным поражением лёгких Звягинцев, как сообщал Telegram-канал Baza, был вывезен в середине августа. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, он находился на аппарате ЭКМО.

Предполагается, что реабилитация Звягинцева также будет проводиться в Германии. В АФК «Система» комментариев по этому поводу не давали.

Андрей Звягинцев — автор фильмов «Возвращение», «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена». В мае он был участником проекта «Русские норм!».

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