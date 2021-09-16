Врачи в Германии готовятся выводить режиссёра Андрея Звягинцева из комы после коронавируса

Как сообщает 16 сентября The Bell, лечение и реабилитацию режиссёра в Германии финансирует АФК «Система». Об этом изданию заявили сразу три знакомых с ситуацией источника.



На лечение в Германию после перенесённого коронавируса с почти 90-процентным поражением лёгких Звягинцев, как сообщал Telegram-канал Baza, был вывезен в середине августа. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, он находился на аппарате ЭКМО.



Предполагается, что реабилитация Звягинцева также будет проводиться в Германии. В АФК «Система» комментариев по этому поводу не давали.