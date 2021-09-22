Самоизоляция Путина длится уже неделю. В Кремле не ответили на вопрос о её продолжении

«Точно не могу сказать, сколько [президент Владимир] Путин пробудет на самоизоляции» — так 22 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости о сроках карантина первого лица.
При этом Песков подчеркнул, что глава государства продолжает работать, а дистанционный формат не сказывается на «сути рабочего процесса».
Президент РФ 14 сентября ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал тест и он «абсолютно здоров». Глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что главе государства будет достаточно недели в самоизоляции.
Пресс-секретарь президента также пока не может рассказать о планах Путина на день рождения, который отмечается 7 октября.