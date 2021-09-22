Студент красноярского техникума готовил убийство однокурсников

Третьекурсник Южного аграрного техникума в Красноярском крае готовился убить четырёх однокурсников, но его удалось остановить. Об этом 22 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную полицию.



По данным краевого главка, юноша принял решение из-за конфликтов и заранее начал подготовку к преступлению. Он уже купил патроны к аэрозольному пистолету, нож, изготовил пусковое устройство. Его задержали полицейские вместе с сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело.



NGS24 уточняет, что 18-летний уроженец Абакана в течение лета планировал месть якобы из-за травли. Сейчас его обследуют в психоневрологическом диспансере.

