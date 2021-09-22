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Студент красноярского техникума готовил убийство однокурсников

Третьекурсник Южного аграрного техникума в Красноярском крае готовился убить четырёх однокурсников, но его удалось остановить. Об этом 22 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную полицию.

По данным краевого главка, юноша принял решение из-за конфликтов и заранее начал подготовку к преступлению. Он уже купил патроны к аэрозольному пистолету, нож, изготовил пусковое устройство. Его задержали полицейские вместе с сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

NGS24 уточняет, что 18-летний уроженец Абакана в течение лета планировал месть якобы из-за травли. Сейчас его обследуют в психоневрологическом диспансере.

Южный аграрный техникум расположен в Краснотуранском районе края и имеет Идринский филиал.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний студент открыл стрельбу по людям. Погибли шесть человек, пострадали 43. Нападавшего задержал молодой сотрудник ГИБДД. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей.

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