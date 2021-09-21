Как рассказал 21 сентября на встрече с журналистами вице-губернатор Эдуард Батанов, эта возможность появилась, в том числе, потому, что в 2021 году город обошелся без заимствований. Общий объем облигационного долга сейчас составляет 85 млрд рублей.
Напомним, что 21 сентября в Смольном представили проект бюджета города на 2022–2024 годы.
Смольный рассчитывает выкупить часть своего облигационного долга
Финансовый блок Смольного надеется выкупить на рынке часть своих облигаций. Сумма — 10–15 млрд рублей.
Как рассказал 21 сентября на встрече с журналистами вице-губернатор Эдуард Батанов, эта возможность появилась, в том числе, потому, что в 2021 году город обошелся без заимствований. Общий объем облигационного долга сейчас составляет 85 млрд рублей.