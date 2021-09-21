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Школьник в Москве трижды ударил одноклассника ножом

Новое нападение в школе. На юге Москвы девятиклассник ранил однокашника.

Как сообщает 21 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл вчера на Кировоградской улице, в здании школы. «Во время перемены <...> 15-летний ученик девятого класса нанес однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы», — рассказал источник.

Нападавший задержан, нож у него изъяли. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 УК РФ). У пострадавшего юноши — непроникающие ранения живота и шеи, а также резаная рана пальца на правой руке.

Также вчера утром, напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибло не менее шести человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Семерых раненых перевезут на лечение в Москву. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. Стрелок Тимур Бекмансуров прооперирован и находится на ИВЛ.

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Комментарии (6)

Владислав М
Зачем в школах ставили рамки, если через них пускают с ножами?
Dimitry Antonov
Фонтанка! В школах, в одном классе, учатся одноклассники, как в заголовке, так почему в тексте появляется однокашник?
pila_grigoryeva
опять южнорсиянин свои горские обычаи показал
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