Школьник в Москве трижды ударил одноклассника ножом

Новое нападение в школе. На юге Москвы девятиклассник ранил однокашника.



Как сообщает 21 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл вчера на Кировоградской улице, в здании школы. «Во время перемены <...> 15-летний ученик девятого класса нанес однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы», — рассказал источник.



Нападавший задержан, нож у него изъяли. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 УК РФ). У пострадавшего юноши — непроникающие ранения живота и шеи, а также резаная рана пальца на правой руке.

