FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
73.33р85.88р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Фанаты Кинчева дали жару в честь юбилея «Армии АлисА» на Дворцовой. Суд наказывает рублём

Суд оштрафовал фанатов «Алисы» за файер-шоу на Дворцовой набережной

Дзержинский райсуд начал разбираться с теми, кого полиция собрала после слишком жаркого чествования юбилея поклонников группы «Алиса» в Петербурге. Один наказан штрафом, другой заявил, что шёл своим путём, но суд заключил: они — вместе.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 21 сентября к ответственности по «коронавирусной» статье 20.2.2 КоАП за организацию массового пребывания граждан в общественном месте с нарушением порядка привлечены Дмитрий Зельгер и Сергей Северов.

Согласно протоколу, около семи часов вечера 18 сентября на Дворцовой набережной, 8, собралось не менее шестидесяти человек, отмечавших юбилей создания фан-клуба рок-группы «Алиса» — движения «Армия АлисА».

«Собравшиеся выкрикивали название группы, слова из песен, жгли файеры красного цвета, выходили на проезжую часть. Выход на дорогу спровоцировал пробку, была создана аварийно-опасная ситуация», — указали в протоколах сотрудники полиции.

Суд зарегистрировал материалы на семерых задержанных. Зельгеру назначили наказание в 10 тысяч рублей — это нижняя планка штрафа по части 1 статьи 20.2.2 КоАП. Северов вину не признал, заявив, что просто проходил мимо, когда вдруг подошли десять полицейских, увезли в отдел и оставили на сутки. Дзержинский райсуд не стал разделять его с товарищем и назначил аналогичный штраф.

Северов и Зильгер подписаны на паблик «Армия АлисА». В соцсетях поклонники группы анонсировали мероприятие в честь 30-летия своего движения. Программа предполагала появление на Дворцовой набережной. Приглашали с атрибутикой, флагами. Атрибутика и готовность гореть приветствовались.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний