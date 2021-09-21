Фанаты Кинчева дали жару в честь юбилея «Армии АлисА» на Дворцовой. Суд наказывает рублём

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 21 сентября к ответственности по «коронавирусной» статье 20.2.2 КоАП за организацию массового пребывания граждан в общественном месте с нарушением порядка привлечены Дмитрий Зельгер и Сергей Северов.
Согласно протоколу, около семи часов вечера 18 сентября на Дворцовой набережной, 8, собралось не менее шестидесяти человек, отмечавших юбилей создания фан-клуба рок-группы «Алиса» — движения «Армия АлисА».
«Собравшиеся выкрикивали название группы, слова из песен, жгли файеры красного цвета, выходили на проезжую часть. Выход на дорогу спровоцировал пробку, была создана аварийно-опасная ситуация», — указали в протоколах сотрудники полиции.
Суд зарегистрировал материалы на семерых задержанных. Зельгеру назначили наказание в 10 тысяч рублей — это нижняя планка штрафа по части 1 статьи 20.2.2 КоАП. Северов вину не признал, заявив, что просто проходил мимо, когда вдруг подошли десять полицейских, увезли в отдел и оставили на сутки. Дзержинский райсуд не стал разделять его с товарищем и назначил аналогичный штраф.
Северов и Зильгер подписаны на паблик «Армия АлисА». В соцсетях поклонники группы анонсировали мероприятие в честь 30-летия своего движения. Программа предполагала появление на Дворцовой набережной. Приглашали с атрибутикой, флагами. Атрибутика и готовность гореть приветствовались.