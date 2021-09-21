Фанаты Кинчева дали жару в честь юбилея «Армии АлисА» на Дворцовой. Суд наказывает рублём

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 21 сентября к ответственности по «коронавирусной» статье 20.2.2 КоАП за организацию массового пребывания граждан в общественном месте с нарушением порядка привлечены Дмитрий Зельгер и Сергей Северов.

Согласно протоколу, около семи часов вечера 18 сентября на Дворцовой набережной, 8, собралось не менее шестидесяти человек, отмечавших юбилей создания фан-клуба рок-группы «Алиса» — движения «Армия АлисА».

«Собравшиеся выкрикивали название группы, слова из песен, жгли файеры красного цвета, выходили на проезжую часть. Выход на дорогу спровоцировал пробку, была создана аварийно-опасная ситуация», — указали в протоколах сотрудники полиции.