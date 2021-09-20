После стрельбы в Перми девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Состояние девяти пострадавших при стрельбе в пермском университете оценивается как тяжелое. Об этом 20 сентября сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.



Министр посетил Краевую клиническую больницу в Перми, где находятся раненые при стрельбе в вузе. Мурашко уточнил, что решение по транспортировке пациентов из Перми примут после стабилизации состояния, это может произойти утром во вторник.

Как сообщалось ранее, шесть человек погибли, еще 28 пострадали, из них 20 госпитализировали. В тяжелом состоянии находится охранник, пытавшийся остановить стрелка. Источник ТАСС уточнял, что у пострадавших — огнестрельные ранения, переломы и травмы позвоночника.

