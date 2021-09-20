Видео 20 сентября разместил портал «МВД Медиа».



По словам Калинина, он был в отделе и оформлял ДТП, когда к ним забежал очевидец и сообщил о стрельбе в университете.



Вместе с напарником Калинин выдвинулся к вузу и увидел, что из здания бегут люди, слышны выстрелы.

«Напарник организовал эвакуацию, а я бросился к входу. Оттуда бежали люди. Я спросил, где слышна стрельба. Мне сказали, что на втором этаже», — рассказывает сотрудник ДПС.