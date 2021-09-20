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«Бросай». Сотрудник ДПС, который ранил стрелка в Пермском университете, рассказал, как всё произошло

Сотрудник ДПС, ранивший стрелка в университете Перми, рассказал, что помимо ружья у парня был нож

Сотрудник ДПС Перми, младший лейтенант полиции Константин Калинин, который обезвредил студента, устроившего шутинг в Пермском государственном университете, рассказал, как всё произошло.

Видео 20 сентября разместил портал «МВД Медиа».

По словам Калинина, он был в отделе и оформлял ДТП, когда к ним забежал очевидец и сообщил о стрельбе в университете.

Вместе с напарником Калинин выдвинулся к вузу и увидел, что из здания бегут люди, слышны выстрелы.

«Напарник организовал эвакуацию, а я бросился к входу. Оттуда бежали люди. Я спросил, где слышна стрельба. Мне сказали, что на втором этаже», — рассказывает сотрудник ДПС.

Автор: МВД МЕДИА / YouTube

Полицейский зашел в университет и увидел, что по лестнице со второго этажа спускается мужчина с оружием. Калинин крикнул: «Бросай», но тот поднял ружье и выстрелил в него. Тогда младший лейтенант применил табельное оружие. Стрелок упал.

Калинин подбежал к нему, зафиксировал руки, а также подобрал ружье, патроны и нож, которые были при себе у парня. А после начал оказывать ему медицинскую помощь.

СК также показал осмотр места происшествия в университете.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета мужчина открыл стрельбу по окружающим. Люди прыгали из окон.
Обстоятельства случившегося расследуют по делу об убийстве двух и более лиц. По последним данным Минздрава, погибли шесть человек, 24 пострадали. Личность преступника установлена — это 18-летний студент, стрелявший из охотничьего гладкоствольного ружья. Оружием он владел на законных основаниях. При задержании он оказал сопротивление. Он жив, получил ранения.

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Комментарии (9)

Mafioza
Молодцы,дпсники)не расстерялись.
и хорошо,что не убил-слишком просто для урода.пж самое то.
IvanSt
красавчик. Не растерялся, действовал по инструкции, как учили, еще и живым взял. Ему бы не ДТП оформлять, конечно, с таким уровнем подготовки и хладнокровия.
лексус
Если всё правда, минимум орден мужества гайцу, а то и звезду с лаврова снять ему повесить, молодец, без спецназа сам всё сделал. Удачи тебе мавлей
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