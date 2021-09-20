Видео 20 сентября разместил портал «МВД Медиа».
По словам Калинина, он был в отделе и оформлял ДТП, когда к ним забежал очевидец и сообщил о стрельбе в университете.
Вместе с напарником Калинин выдвинулся к вузу и увидел, что из здания бегут люди, слышны выстрелы.
«Напарник организовал эвакуацию, а я бросился к входу. Оттуда бежали люди. Я спросил, где слышна стрельба. Мне сказали, что на втором этаже», — рассказывает сотрудник ДПС.
Автор: МВД МЕДИА / YouTube
Полицейский зашел в университет и увидел, что по лестнице со второго этажа спускается мужчина с оружием. Калинин крикнул: «Бросай», но тот поднял ружье и выстрелил в него. Тогда младший лейтенант применил табельное оружие. Стрелок упал.
Калинин подбежал к нему, зафиксировал руки, а также подобрал ружье, патроны и нож, которые были при себе у парня. А после начал оказывать ему медицинскую помощь.
СК также показал осмотр места происшествия в университете.