Судя по кадрам, стрелок не только палил по машинам, но также стрелял в дверь университета — на видео на входе отмечены семь следов пуль, предположительно, из охотничьего ружья.
В самом вузе разбиты окна, в коридорах рассыпаны оружейные гильзы. На лестнице — следы крови. Судя по опубликованным в Сети фотографиям, там оказывали первую помощь вооружённому студенту, раненному при задержании.
Автор: СК РФ / YouTube
Обстоятельства случившегося расследуют по делу об убийстве двух и более лиц. По последним данным Минздрава, погибли шесть человек, 24 пострадали. Личность преступника установлена — это 18-летний студент, стрелявший из охотничьего гладкоствольного ружья. Оружием он владел на законных основаниях. При задержании он оказал сопротивление. Он жив, получил ранения.