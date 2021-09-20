Судя по кадрам, стрелок не только палил по машинам, но также стрелял в дверь университета — на видео на входе отмечены семь следов пуль, предположительно, из охотничьего ружья.



В самом вузе разбиты окна, в коридорах рассыпаны оружейные гильзы. На лестнице — следы крови. Судя по опубликованным в Сети фотографиям, там оказывали первую помощь вооружённому студенту, раненному при задержании.