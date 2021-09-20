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Расстрелянная дверь, следы крови и россыпь гильз. СК показал, как выглядит пермский вуз после шутинга

Опубликовано видео из пермского вуза, где студент устроил стрельбу

В Пермском государственном национальном исследовательском университете, где утром произошла стрельба, работают следователи. Оперативное видео 20 сентября публикует Следственный комитет России.

Судя по кадрам, стрелок не только палил по машинам, но также стрелял в дверь университета — на видео на входе отмечены семь следов пуль, предположительно, из охотничьего ружья.

В самом вузе разбиты окна, в коридорах рассыпаны оружейные гильзы. На лестнице — следы крови. Судя по опубликованным в Сети фотографиям, там оказывали первую помощь вооружённому студенту, раненному при задержании.

Автор: СК РФ / YouTube

Обстоятельства случившегося расследуют по делу об убийстве двух и более лиц. По последним данным Минздрава, погибли шесть человек, 24 пострадали. Личность преступника установлена — это 18-летний студент, стрелявший из охотничьего гладкоствольного ружья. Оружием он владел на законных основаниях. При задержании он оказал сопротивление. Он жив, получил ранения.

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Комментарии (28)

Vasya-Parnasov
Шутинг? Это такой шуточный митинг?
Русский язык совсем не в почёте у авторов? Может на латиницу перейдём?
265056402
потому что всем пофиг, психологам, политикам.
Silver
Охрана у двери очень сильно помогла, да. Прям непреодолимый заслон из дохлого турникета, вахтёра и рамки. Не получилось запищать вооруженного человека насмерть.
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