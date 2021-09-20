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Количество пострадавших в результате стрельбы в Перми продолжает расти

Число пострадавших после стрельбы в Пермском госуниверситете увеличилось. Об этом 20 сентября рассказали в Следственном комитете РФ.

Всего в результате стрельбы пострадали 28 человек, ранее сообщалось о 24. Около 20 человек госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести. Сам стрелок находится в реанимации, подтвердили в СК. Его ранили при задержании. Погибшими по-прежнему числятся 8 человек.

«Следователи приступили к осмотру места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Также на место направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании», — говорится в сообщении СК.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета мужчина открыл стрельбу по окружающим. Люди прыгали из окон.

Погибшими числятся пока 8 человек. СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112.

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