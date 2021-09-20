Количество пострадавших в результате стрельбы в Перми продолжает расти

Число пострадавших после стрельбы в Пермском госуниверситете увеличилось. Об этом 20 сентября рассказали в Следственном комитете РФ.



Всего в результате стрельбы пострадали 28 человек, ранее сообщалось о 24. Около 20 человек госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести. Сам стрелок находится в реанимации, подтвердили в СК. Его ранили при задержании. Погибшими по-прежнему числятся 8 человек.



«Следователи приступили к осмотру места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Также на место направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании», — говорится в сообщении СК.

