Apple и Google не пропускали версию Telegram c «Умным голосованием»

App Store и Google Play отказывались пропускать новую версию мессенджера Telegram, пока не был заблокирован бот «Умное голосование». Об этом 20 сентября сообщает издание «Код Дурова» со ссылкой на источник, близкий к Telegram.



Администрация магазинов приложений требовала «соблюдать местные законы», однако указания на бот команды Алексея Навального не приводилось.



Компании Apple и Google ранее удалили приложение «Умное голосование». В Apple объяснили свое решение нарушением законодательства России. Бот «Умного голосования» был заблокирован в Telegram накануне голосования.

