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Apple и Google не пропускали версию Telegram c «Умным голосованием»

App Store и Google Play отказывались пропускать новую версию мессенджера Telegram, пока не был заблокирован бот «Умное голосование». Об этом 20 сентября сообщает издание «Код Дурова» со ссылкой на источник, близкий к Telegram.

Администрация магазинов приложений требовала «соблюдать местные законы», однако указания на бот команды Алексея Навального не приводилось.

Компании Apple и Google ранее удалили приложение «Умное голосование». В Apple объяснили свое решение нарушением законодательства России. Бот «Умного голосования» был заблокирован в Telegram накануне голосования.

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Комментарии (2)

Алик-1
Можно было не блокировать. Было удобно: посмотрел и сделал с точностью до наоборот.
266231772
Да все понятно уже) Слил запад это наваленное по полной!))
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