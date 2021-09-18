Дуров заблокировал бот «Умного голосования» в Telegram. И рассказал об «опасном прецеденте», который повлияет на свободу слова

Речь идет, в том числе, о боте «Умного голосования», который уже прекратил работать. Дуров уточнил, что решение принял, исходя из того, что начались «дни тишины», когда запрещена агитация.
«Мы считаем эту практику легитимной, и призываем пользователей Telegram уважать ее — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией», — пишет Дуров.
Он напоминает, что первыми приложение Алексея Навального в России заблокировали Apple и Google. По его словам, это «создает опасный прецедент, который повлияет на свободу слова в России и во всем мире».
«Telegram, как и все остальные мобильные приложения, зависит от экосистем Apple и Google для дальнейшей работы. В частности, без поддержки со стороны этих компаний Telegram не мог бы оставаться доступным для большинства российских пользователей в условиях блокировок 2018–2020 годов», — пишет Дуров.
Он добавляет, что Apple и Google уже обращались к Telegram с требованием удалить информацию в соответствии с законами отдельных стран.
«Теперь, судя по блокировке ими приложения Умного Голосования, эта практика распространилась и на Россию. Изменение политики Apple и Google неизбежно скажется и на Telegram, так как они, будучи создателями двух главных мобильных операционных систем, находятся на вершине «пищевой цепи» распространения информации и могут диктовать правила игры разработчикам вроде нас. Это печально, но ожидаемо: я не раз писал о том, что олигополия Apple и Google представляют собой угрозу для свободы слова», — подытожил основатель Telegram.