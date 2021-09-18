Дуров заблокировал бот «Умного голосования» в Telegram. И рассказал об «опасном прецеденте», который повлияет на свободу слова

Речь идет, в том числе, о боте «Умного голосования», который уже прекратил работать. Дуров уточнил, что решение принял, исходя из того, что начались «дни тишины», когда запрещена агитация.



«Мы считаем эту практику легитимной, и призываем пользователей Telegram уважать ее — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией», — пишет Дуров.



Он напоминает, что первыми приложение Алексея Навального в России заблокировали Apple и Google. По его словам, это «создает опасный прецедент, который повлияет на свободу слова в России и во всем мире».

