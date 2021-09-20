В Петербурге всё чаще видят перелётных птиц. Цапли появились не только в Озерках, но и в Курортном районе Петербурга.



Бёрдвотчеру Антону Кубышкину в Сестрорецке в выходные удалось сфотографировать белую цаплю за охотой — она поймала щуку. «Щучка и правда молодая, но для цапли, мне кажется, она слегка великовата. Правда, цапля с ней умело справилась. Причём она ей безжалостно раздавила голову, приплюснув её мощным клювом по вертикальной оси, что жабры в разные стороны», — рассказывает фотограф в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» 20 сентября.

