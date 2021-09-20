В Петербурге всё чаще видят перелётных птиц. Цапли появились не только в Озерках, но и в Курортном районе Петербурга.
Бёрдвотчеру Антону Кубышкину в Сестрорецке в выходные удалось сфотографировать белую цаплю за охотой — она поймала щуку. «Щучка и правда молодая, но для цапли, мне кажется, она слегка великовата. Правда, цапля с ней умело справилась. Причём она ей безжалостно раздавила голову, приплюснув её мощным клювом по вертикальной оси, что жабры в разные стороны», — рассказывает фотограф в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» 20 сентября.
До этого, в июне, ему удалось снять результат другой удивительной охоты — скопу, летящую с лещём в лапах.
Несколько серых и одну большую белую цаплю наблюдали на прошлой неделе на Большом Суздальском озере. Зоолог Павел Глазков пояснил, что в сентябре цапли улетят в Западную Европу или Африку.