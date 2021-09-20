Стало известно, кто побеждает в Петербурге на выборах в Госдуму по одномандатным округам

«Фонтанка» выяснила, кто побеждает в Петербурге на выборах в Госдуму. По данным штабов кандидатов, в 218-м округе лидирует Виталий Милонов («Единая Россия»), в 211-м округе — Михаил Романов («Единая Россия»), в 216-м округе — Сергей Соловьев («Единая Россия»). В 217-м округе больше всех голосов набирает Оксана Дмитриева (Партия Роста).



Небольшой разрыв между кандидатами в 215-м округе. Там единоросс Николай Цед незначительно обгоняет эсера Олега Нилова. Аналогичная ситуация в 214-м округе, где эсер Елена Драпеко незначительно опережает Елену Рахову от «Единой России».

