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Стало известно, кто побеждает в Петербурге на выборах в Госдуму по одномандатным округам

Милонов, Романов, Соловьев и Дмитриева оторвались от конкурентов по одномандатным округам в Петербурге

«Фонтанка» выяснила, кто побеждает в Петербурге на выборах в Госдуму. По данным штабов кандидатов, в 218-м округе лидирует Виталий Милонов («Единая Россия»), в 211-м округе — Михаил Романов («Единая Россия»), в 216-м округе — Сергей Соловьев («Единая Россия»). В 217-м округе больше всех голосов набирает Оксана Дмитриева (Партия Роста).

Небольшой разрыв между кандидатами в 215-м округе. Там единоросс Николай Цед незначительно обгоняет эсера Олега Нилова. Аналогичная ситуация в 214-м округе, где эсер Елена Драпеко незначительно опережает Елену Рахову от «Единой России».

Непонятен расклад в 211-м округе, где за победу сражаются эсер Надежда Тихонова и единоросс Александр Тетердинко. Там результат будет зависеть от решений вышестоящих комиссий по проблемным избиркомам, где были найдены неучтенные или вскрытые сейф-пакеты с бюллетенями.

По данным на 04:36, когда обработаны чуть больше 50% протоколов УИК, «Единая Россия» получает 194 мандата, что соответствует 86,23% от их общего числа.

Как считают голоса и кто побеждает на выборах в Петербурге — в онлайн-трансляции «Фонтанки».



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Комментарии (3)

drakon1984
Понятно почему оппозиционных наблюдателей массово выгоняли с применением силы. Гниды.
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Поправьте - в 211 нет тетердинко, см выше свой же текст - там романов
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