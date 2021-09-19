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«Новые лица, свежая кровь». Матвиенко ожидает, что в Совете Федерации появятся около 20 новых сенаторов

Около 20 новых сенаторов появятся в Совфеде после выборов, заявила Матвиенко

Порядка 20 новых сенаторов может появиться в Совете Федерации по итогам региональных выборов, которые прошли в России 17–19 сентября наряду с думскими. Об этом сообщила поздно вечером 19 сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это будет свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации», — заявила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что по итогам обработки 20,06% итоговых протоколов на выборах в Государственную думу РФ лидирует «Единая Россия».

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов, следит за процессом в формате онлайн и рассказывает, кто побеждает на выборах.

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Комментарии (7)

Свободу Лёхе!
И будут плодиться, как тараканы..) Если честно, очень хочется послать Валентину Ивановну, со все Страстью, на все буквы!)
Piter Russo
Не понятно для чего этот орган нужен. Госсовет же есть..
Владислав Гольянов
СФ давно пора упразднить как бесполезный орган. Сэкономленные средства направить на детские операции на которые по ТВ постоянно собирают средства.
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