«Новые лица, свежая кровь». Матвиенко ожидает, что в Совете Федерации появятся около 20 новых сенаторов

Порядка 20 новых сенаторов может появиться в Совете Федерации по итогам региональных выборов, которые прошли в России 17–19 сентября наряду с думскими. Об этом сообщила поздно вечером 19 сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко.



«Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это будет свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации», — заявила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».



Напомним, что по итогам обработки 20,06% итоговых протоколов на выборах в Государственную думу РФ лидирует «Единая Россия».

