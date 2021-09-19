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ЦИК: «Единая Россия» набирает 43% голосов по итогу обработки 20% бюллетеней

«Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу РФ по итогам обработки 20,06% итоговых протоколов. Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК вечером 19 сентября.

У «Единой России» 42,92% голосов. На втором месте идет КПРФ, у которой 23,04% голосов.

Дальше в первой пятерке партий расположились ЛДПР (8,77%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,14%), «Новые люди» (6,87%).

Фото: Центризбирком
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Как считают голоса, и кто побеждает на выборах в Петербурге — в онлайн-трансляции «Фонтанки».

Фото: Центризбирком

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов, следит за процессом в формате онлайн и рассказывает, кто побеждает на выборах.

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Комментарии (6)

sench99
Враньё..Никому не нужен ваш гнилой медведь..Я не олигарх, ни "бизнесмен"..Бизнеса в нашей стране нет..
kоt-obormot
Ещё немного, ещё чуть-чуть
Последний бой — он трудный самый...
07A
Я голосовал за ЕР, получается мы с Президентом всех победили?
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