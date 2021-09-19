В России на выборах в Госдуму после обработки 8,94% бюллетеней побеждает «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 8,94% итоговых протоколов по стране набрала больше 38% голосов на выборах в Государственную думу РФ. Об этом вечером 19 сентября сообщается в инфоцентре ЦИК.



За «Единую Россию» проголосовали 38,57% избирателей по партийному списку в Госдуму. Следом идут КПРФ (25,17%), ЛДПР (9,6%) и «Новые люди» (7,9%). У «Справедливой России – За правду» 6,6%.



При этом, согласно данным экзитпола российской исследовательской компании «ИНСОМАР», в Госдуму проходят четыре партии. У «Единой России» 45,2%, у КПРФ — 21%, у ЛДПР — 8,7%, у «Справедливой России» — 7,9%. Респондентов спрашивали, за какую партию они голосовали. Опрос проводили на планшетах с использованием электронных анкет.

