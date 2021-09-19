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В России на выборах в Госдуму после обработки 8,94% бюллетеней побеждает «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 8,94% итоговых протоколов по стране набрала больше 38% голосов на выборах в Государственную думу РФ. Об этом вечером 19 сентября сообщается в инфоцентре ЦИК.

За «Единую Россию» проголосовали 38,57% избирателей по партийному списку в Госдуму. Следом идут КПРФ (25,17%), ЛДПР (9,6%) и «Новые люди» (7,9%). У «Справедливой России – За правду» 6,6%.

При этом, согласно данным экзитпола российской исследовательской компании «ИНСОМАР», в Госдуму проходят четыре партии. У «Единой России» 45,2%, у КПРФ — 21%, у ЛДПР — 8,7%, у «Справедливой России» — 7,9%. Респондентов спрашивали, за какую партию они голосовали. Опрос проводили на планшетах с использованием электронных анкет.

Ранее, как писала «Фонтанка», по данным экзитпола СНИЦ, на выборах в Госдуму в Петербурге побеждает «Единая Россия» (29,7%), на втором месте — КПРФ (21,7%), на третьем — «Справедливая Россия — За правду» (17,5%).

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Комментарии (10)

260965961
Я свою самую старинную приятельницу по СПб (вместе снимали двухкомнатную квартиру на Зине Портновой в 79-81 годах), противницу режима СССР - РФ с тех же времён (даже раньше, когда её по окончании ею ЛГУ им. Жданова пытались завербовать в КГБ) сегодня целый час старалась убедить пойти и проголосовать. Она боялась заразиться на участке для голосования ковидом. В итоге она решилась, и где-то около 18 часов проголосовала, заявив мне после этого, что, если она заболеет ковидом после этого, в её ковиде буду виновата я(
Andrew101
Набрали 38%, хотя за них практически никто не голосовал, чудеса...
Теодор
Надо было на выборы идти, а не дома сидеть
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