Экзитпол: в Госдуму проходят четыре партии, у «Единой России» 45,2% голосов

В Госдуму проходят четыре партии – «Единая Россия» (45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), «Справедливая Россия – За правду» (7,9%), следует из экзитпола, проведенного ИНСОМАР.



Респондентам задали вопрос: «За какую партию на выборах в Государственную думу вы проголосовали?». Опрос проходил на планшетах с использованием электронных анкет, данные обрабатывались в режиме реального времени.



Для опроса были отобраны 1455 избирательных участков в 825 населенных пунктах, в соответствии с административно-территориальным делением регионов и распределением численности зарегистрированных избирателей для обеспечения репрезентативности данных.

