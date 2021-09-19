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Экзитпол: в Госдуму проходят четыре партии, у «Единой России» 45,2% голосов

В Госдуму проходят четыре партии – «Единая Россия» (45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), «Справедливая Россия – За правду» (7,9%), следует из экзитпола, проведенного ИНСОМАР.

Респондентам задали вопрос: «За какую партию на выборах в Государственную думу вы проголосовали?». Опрос проходил на планшетах с использованием электронных анкет, данные обрабатывались в режиме реального времени.

Для опроса были отобраны 1455 избирательных участков в 825 населенных пунктах, в соответствии с административно-территориальным делением регионов и распределением численности зарегистрированных избирателей для обеспечения репрезентативности данных.

Опрос проводился по выходе проголосовавших избирателей с участков с 8:00 до 20:00 местного времени в течение всех трех дней выборов. Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 438 218 человек.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (4)

nuga
Так они заранее нам эти четыре партии представили ,как свершившийся факт накануне выборов,по очередному опросу.
264940801
При выходе у меня тоже спросили «за кого проголосовал» на мой ответ отметку девушка поставили ЕР и тут же ретировалась.
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....откуда 45 ???))) ... если
--- Данные экзитпола: в 214-м Северо-Восточном избирательном округе побеждает «Единая Россия» с 29,7% голосов (с)
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