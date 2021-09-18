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«Дети — резервуар вируса»: ученый объяснил, почему в России растет заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России растет из-за детей — они резервуар для любого вируса и несут его в семьи, заявил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Сейчас люди выходят из отпусков, возвращаются к местам работы, дети пошли в школы, удаленное обучение везде свернуто. А школы — это основной источник плотных контактов: в классе сидит по 30 человек, все они контактируют между собой. Дети — это резервуар для любого вируса. Тем более что детское население не прошло вакцинацию. Коронавирус будет циркулировать среди детей, и они будут из школы приносить его в семьи. С началом школьного сезона в любом случае будет рост заболеваемости коронавирусом», — заявил Исаев 18 сентября.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге коронавирусом и ОРВИ к 16 сентября заболели уже 820 детей, и число постоянно увеличивается. Родители скептически относятся к идее надеть на школьников маски и уж тем более заставить их держать социальную дистанцию. А о необходимости вакцинации школьников спорят даже специалисты.

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Комментарии (3)

Владислав М
Это было с самого начала понятно, но чиновники запустили детей в школы, да ещё разрешили им учиться без масок и перчаток. Результат - массовая дельта, в т.ч. среди детей.
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