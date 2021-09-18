«Дети — резервуар вируса»: ученый объяснил, почему в России растет заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России растет из-за детей — они резервуар для любого вируса и несут его в семьи, заявил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Сейчас люди выходят из отпусков, возвращаются к местам работы, дети пошли в школы, удаленное обучение везде свернуто. А школы — это основной источник плотных контактов: в классе сидит по 30 человек, все они контактируют между собой. Дети — это резервуар для любого вируса. Тем более что детское население не прошло вакцинацию. Коронавирус будет циркулировать среди детей, и они будут из школы приносить его в семьи. С началом школьного сезона в любом случае будет рост заболеваемости коронавирусом», — заявил Исаев 18 сентября.