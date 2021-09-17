По версии следствия, Кулиев ударил по голове 70-летнюю пассажирку. У неё диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Происходящим возмутилась прохожая, ей тоже досталось от агрессора. Мужчина ударил горожанку по лицу. В травмпункте зафиксировали ушиб мягких тканей лица и верхней трети плеча, а также ссадину на левой щеке.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Обвинение шофёру пока не предъявлено. Избрание меры пресечения отложено, так как на заседании не были предоставлены документы от работодателя. «Судебное заседание отложено по ходатайству защитника», — уточнили в объединённой пресс-службе судов.
В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».
Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заявил, что водитель «опозорил не только себя, но и город». Власти планируют отказаться от сотрудничества с компанией «Такси-блюз», так как это не первый инцидент на их счету. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.