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«Опозорившему город» водителю такси отсрочили поездку в Кресты

Суд продлил задержание водителю такси, ударившему пенсионерку

Смольнинский районный суд Петербурга продлил срок задержания на 72 часа водителю социального такси Байману Кулиеву. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов 17 сентября.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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По версии следствия, Кулиев ударил по голове 70-летнюю пассажирку. У неё диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Происходящим возмутилась прохожая, ей тоже досталось от агрессора. Мужчина ударил горожанку по лицу. В травмпункте зафиксировали ушиб мягких тканей лица и верхней трети плеча, а также ссадину на левой щеке.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Обвинение шофёру пока не предъявлено. Избрание меры пресечения отложено, так как на заседании не были предоставлены документы от работодателя. «Судебное заседание отложено по ходатайству защитника», — уточнили в объединённой пресс-службе судов.

В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заявил, что водитель «опозорил не только себя, но и город». Власти планируют отказаться от сотрудничества с компанией «Такси-блюз», так как это не первый инцидент на их счету. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Комментарии (9)

265081420
Когда я работал таксистом,меня тоже выбешивали такие бабки ,проедут на 60 рублей и еле еле вытряхиваются в самом узком месте где нельзя останавливаться,ещё сзади сигналят машины и общественный транспорт!
Иван 2пырьев
Происходящим возмутилась прохожая, ей тоже досталось от агрессора. Мужчина ударил горожанку по лицу.

Вроде было видео с внешней камеры. Никто никого не бил, че за фигня?
Владислав Гольянов
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