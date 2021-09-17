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Явка в Петербурге на выборах в Госдуму составляет порядка 7%

Явка петербургских избирателей на выборы в Госдуму составляет 7,20%, на выборах в Законодательное собрание — 6,70%.

Данные на 15:00 17 сентября сообщил член ГИК Юрий Кузьмин.

Ранее Горизбирком напомнил, что открепление к другому участку позволяет проголосовать лишь по одному из списка из четырех возможных — партийному в Госдуму. Массовое открепление наблюдается в правоохранительных органах, а также в военных учреждениях.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на 16:00 общая явка на выборах в Государственную думу превысила 9%.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге пройдут выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это — первый раз, когда голосование проходит в течение трёх дней.

Часть горожан также сможет выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское».

Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25.

В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров.

По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (9)

Kuzma
голосовать нужно в воскресенье, к закрытию участка. заодно и узнать,не голоснул ли кто за вас.
266081655
За Динозаврика все проголосовали? Ась?
altnec
Судя по первому дню - уже противно.
Сколько же тараканов расплодилось.
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