Явка в Петербурге на выборах в Госдуму составляет порядка 7%

Данные на 15:00 17 сентября сообщил член ГИК Юрий Кузьмин.



Ранее Горизбирком напомнил, что открепление к другому участку позволяет проголосовать лишь по одному из списка из четырех возможных — партийному в Госдуму. Массовое открепление наблюдается в правоохранительных органах, а также в военных учреждениях.



Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на 16:00 общая явка на выборах в Государственную думу превысила 9%.

