ЦИК: Общая явка по России на выборах в Госдуму превысила 9%

В России в первый день голосования общая явка на выборах в Государственную думу превысила 9%. Об этом 17 сентября на заседании ЦИК РФ заявила председатель Элла Памфилова.

«Явка по состоянию на 16:00 по Российской Федерации в целом на выборах в Госдуму — 9,16%», — сказала Памфилова.

Также она сообщила, что правом на досрочное голосование, которое для отдельных групп избирателей стартовало 29 августа, воспользовались около 225 тыс. человек из 36 регионов.



Ранее, как писала «Фонтанка», свой голос на выборах в Госдуму отдал президент России. Он проголосовал электронно.

