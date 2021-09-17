FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

ЦИК: Общая явка по России на выборах в Госдуму превысила 9%

В России в первый день голосования общая явка на выборах в Государственную думу превысила 9%. Об этом 17 сентября на заседании ЦИК РФ заявила председатель Элла Памфилова.

«Явка по состоянию на 16:00 по Российской Федерации в целом на выборах в Госдуму — 9,16%», — сказала Памфилова.

Также она сообщила, что правом на досрочное голосование, которое для отдельных групп избирателей стартовало 29 августа, воспользовались около 225 тыс. человек из 36 регионов.

Ранее, как писала «Фонтанка», свой голос на выборах в Госдуму отдал президент России. Он проголосовал электронно.

По теме (17)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266081655
Ничего! За 2 оставшихся дня накрутят 146%... Не впервой....
Piter Russo
Такими темпами явка и 40% не наберет...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний