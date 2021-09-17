«Не было такой активности». Явка в шести российских регионах страны на дистанционном голосовании превысила 30%

В шести российских регионах, где доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), явка на выборы превысила 30% от числа записавшихся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.
По его словам, «все еще впереди». Согласно оценке Булаева, к вечеру 17 сентября ожидается явка 75–80% по ДЭГ. «Явка на дистанционных очень высокая, даже по сравнению с тем, что было раньше. Не было такой активности. Может быть, это говорит об общей активности людей», — сказал заместитель председателя ЦИК.
Дистанционно участвовать в выборах можно в Москве, Севастополе, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Для этого необходимо было заранее зарегистрироваться. Как сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, только на 11 утра 17 сентября сервисом воспользовались более 180 тыс. избирателей.
В Петербурге электронное голосование не проводится, однако, как писала «Фонтанка», на избирательных участках в нескольких районах города в первый день выборов массово заболели избиратели. Сотни человек просят принести им бюллетень домой.