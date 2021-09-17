«Не было такой активности». Явка в шести российских регионах страны на дистанционном голосовании превысила 30%

В шести российских регионах, где доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), явка на выборы превысила 30% от числа записавшихся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

По его словам, «все еще впереди». Согласно оценке Булаева, к вечеру 17 сентября ожидается явка 75–80% по ДЭГ. «Явка на дистанционных очень высокая, даже по сравнению с тем, что было раньше. Не было такой активности. Может быть, это говорит об общей активности людей», — сказал заместитель председателя ЦИК.