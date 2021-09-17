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«Не было такой активности». Явка в шести российских регионах страны на дистанционном голосовании превысила 30%

Явка на электронном голосовании в шести регионах превысила 30%

В шести российских регионах, где доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), явка на выборы превысила 30% от числа записавшихся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

По его словам, «все еще впереди». Согласно оценке Булаева, к вечеру 17 сентября ожидается явка 75–80% по ДЭГ. «Явка на дистанционных очень высокая, даже по сравнению с тем, что было раньше. Не было такой активности. Может быть, это говорит об общей активности людей», — сказал заместитель председателя ЦИК.

Дистанционно участвовать в выборах можно в Москве, Севастополе, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Для этого необходимо было заранее зарегистрироваться. Как сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, только на 11 утра 17 сентября сервисом воспользовались более 180 тыс. избирателей.

В Петербурге электронное голосование не проводится, однако, как писала «Фонтанка», на избирательных участках в нескольких районах города в первый день выборов массово заболели избиратели. Сотни человек просят принести им бюллетень домой.

В России 17 сентября стартовали выборы в Государственную думу. Кроме того, в ряде регионов пройдут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов. Из-за пандемии коронавируса единый день голосования, назначенный на 19 сентября, превратился в трёхдневный.

В ЦИК обещали, что в режиме онлайн будут показывать данные о явке. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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Комментарии (1)

Paul3390
Осталось поглядеть, как высокая явка на типа электронном голосовании будет коррелировать с голосами за ЕР - и можно делать выводы..
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