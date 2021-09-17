В России начинаются трехдневные выборы

Выборы в Госдуму и местные парламенты пройдут 17, 18 и 19 сентября Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







В России начинаются выборы в Государственную думу. Кроме того, в ряде регионов пройдут довыборы в местные Законодательные собрания и местные думы и выборы глав субъектов. Из-за пандемии коронавируса единый день голосования, назначенный на 19 сентября, превратился в трехдневный — волеизъявляться можно 17, 18, 19 сентября.

В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания. Их выбирают по смешанной системе: 25 мандатов получат победители по округам и 25 — кандидаты из партийных списков. Кроме того, в Петербурге пройдут выборы в муниципалитете Автово и в одном из округов муниципалитета Ленское.

Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. При себе нужно иметь паспорт. Узнать свой участок для голосования можно: на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы» или в сервисе «ТИК и УИК на карте России»; в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы»; по бесплатному телефону 8 800 200-00-20 (или +7 (495) 249-75-15 — для граждан, находящихся за пределами России). Получить разрешение голосовать на любом другом участке уже не получится — это нужно было сделать до 13 сентября. В этом году вместе с традиционным проходит электронное голосование. Правда, только в нескольких регионах: это Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, Москва и Севастополь. Новых губернаторов выберут Пензенская, Белгородская, Ульяновская, Тульская и Тверская области, Республики Тыва, Мордовия, Хабаровский край, где с мая 2020 года номинально пустует кресло — Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийств. Также выборы главы пройдут в Чечне, где с 2007 года руководит Рамзан Кадыров.

На кресла депутатов Госдумы претендуют 5832 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев. В списки избирателей, по данным ЦИК РФ, включены 108 миллионов человек в России и еще 2 миллиона человек за пределами страны. Правом досрочного голосования воспользовались 150 тысяч человек. — На территории РФ откроются 96 тысяч избирательных участков. 93,5 тысячи — это постоянные, привычные для избирателя участки, а 2,5 тысячи — это участки, которые образованы в местах временного пребывания избирателей. В том числе с учетом пандемии — это больницы, красные зоны, — отчитывалась ранее глава ЦИК Элла Памфилова. Кстати, в ЦИК обещали, что в режиме онлайн будут показывать данные о явке на выборах. Мы тоже будем следить за ходом голосования и рассказывать вам самое важное и интересное.