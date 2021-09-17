«Хотят освободить выходные». Песков не связал пятничные очереди на выборах с «давлением сверху»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что большие очереди на избирательных участках в первый день парламентских выборов — это «нормальная практика». По его словам, людям может быть удобно проголосовать именно в пятницу, 17 сентября, потому что в выходные они работают или хотят отдохнуть.
«А почему нужно считать, что это принуждение? Я просто не понимаю сути вашего вопроса. Люди же приходят голосовать. И военные голосуют, и полицейские голосуют. Голосование трехдневное, много людей хотят побыстрее проголосовать, освободить себе выходные», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Так пресс-секретарь Путина ответил на предположение о том, что очереди и присутствие полицейских на участках — это результат административного давления.
Ранее глава петербургского Горизбиркома Наталья Чечина рассказала «Фонтанке», что не располагает информацией о бюджетниках, которых заставляют голосовать именно в первый день выборов и отчитываться об этом.