«Хотят освободить выходные». Песков не связал пятничные очереди на выборах с «давлением сверху»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что большие очереди на избирательных участках в первый день парламентских выборов — это «нормальная практика». По его словам, людям может быть удобно проголосовать именно в пятницу, 17 сентября, потому что в выходные они работают или хотят отдохнуть.



«А почему нужно считать, что это принуждение? Я просто не понимаю сути вашего вопроса. Люди же приходят голосовать. И военные голосуют, и полицейские голосуют. Голосование трехдневное, много людей хотят побыстрее проголосовать, освободить себе выходные», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

