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«Хотят освободить выходные». Песков не связал пятничные очереди на выборах с «давлением сверху»

Дмитрий Песков объяснил причины очередей в первый день выборов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что большие очереди на избирательных участках в первый день парламентских выборов — это «нормальная практика». По его словам, людям может быть удобно проголосовать именно в пятницу, 17 сентября, потому что в выходные они работают или хотят отдохнуть.

«А почему нужно считать, что это принуждение? Я просто не понимаю сути вашего вопроса. Люди же приходят голосовать. И военные голосуют, и полицейские голосуют. Голосование трехдневное, много людей хотят побыстрее проголосовать, освободить себе выходные», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Так пресс-секретарь Путина ответил на предположение о том, что очереди и присутствие полицейских на участках — это результат административного давления.

Ранее глава петербургского Горизбиркома Наталья Чечина рассказала «Фонтанке», что не располагает информацией о бюджетниках, которых заставляют голосовать именно в первый день выборов и отчитываться об этом.

В России 17 сентября стартовали выборы в Государственную думу. Кроме того, в ряде регионов пройдут довыборы в местные Законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов. Из-за пандемии коронавируса единый день голосования, назначенный на 19 сентября, превратился в трёхдневный.

В ЦИК обещали, что в режиме онлайн будут показывать данные о явке. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61; — на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

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Комментарии (6)

Caliform
Столовая от «Дирекции по управлению гостиничным и ресторанным комплексом» (подвед Администрации губернатора) сегодня до 10-00 решила не работать по техническим причинам.
Maxic_84
Да конечно. Мою тетю работающую в госструктуре настойчиво просили проголосовать не просто 17 го а с утра обязательно. Когда сказала что с утра не сможет то попросили обязательно в пятницу все таки сходить. До конца рабочего дня
житель города П.
Только вот например моя супруга, работает в бюджетом учреждении, и её коллеги получили предписание отчитаться о том, что они проголосовали перед администратором. Собственно это происходит во время каждых выборов. А так конечно, никакого принуждения.. Блин, как на разных планетах с этими живём...
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