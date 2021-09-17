Путин: Россия направила около 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики в пандемию

Во время пандемии Россия направила на меры поддержки граждан и экономики около 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны. Об этом в ходе видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 17 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.



«Россия направила порядка 3 триллионов рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», — цитирует Путина ТАСС.

