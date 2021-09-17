Путин: Россия направила около 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики в пандемию

Во время пандемии Россия направила на меры поддержки граждан и экономики около 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны. Об этом в ходе видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 17 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия направила порядка 3 триллионов рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», — цитирует Путина ТАСС.
Президент также отметил, что ключевым, по его мнению, инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста станет цифровизация и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь. «По всем этим темам государства — члены ШОС наладили взаимодействие, и его нужно энергично развивать», — подчеркнул Путин.
Ранее «Фонтанка» писала, что Владимир Путин примет участие в саммите ШОС в режиме онлайн. 14 сентября он ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Дмитрий Песков рассказал, что при этом президент сдал тест и он «абсолютно здоров».