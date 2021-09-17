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Путин: Россия направила около 3 трлн рублей на поддержку граждан и экономики в пандемию

Во время пандемии Россия направила на меры поддержки граждан и экономики около 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны. Об этом в ходе видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 17 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия направила порядка 3 триллионов рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», — цитирует Путина ТАСС.

Президент также отметил, что ключевым, по его мнению, инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста станет цифровизация и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь. «По всем этим темам государства — члены ШОС наладили взаимодействие, и его нужно энергично развивать», — подчеркнул Путин.

Ранее «Фонтанка» писала, что Владимир Путин примет участие в саммите ШОС в режиме онлайн. 14 сентября он ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Дмитрий Песков рассказал, что при этом президент сдал тест и он «абсолютно здоров».

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Комментарии (4)

Петр Петров
врет
Mimic
ВВП в 2019 году был 109 триллионов, в 2020 - 107.
Если 3 триллиона - это "более 4,5%", то получается, что за год ВВП сократился на 30+% ?
07A
Еще раз спасибо Владимир Владимирович!
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