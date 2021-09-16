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Путин сообщил об эпидемии в ближайшем окружении

Президент РФ Владимир Путин будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней. Об этом он сам сообщил 16 сентября на саммите ОДКБ, в котором принимает участие удалённо, передаёт РИА Новости.

Путин рассказал, что заболели люди из его ближайшего окружения. «Это не один, не два, а несколько десятков человек», — отметил он.

Глава страны извинился перед коллегами по ОДКБ и посетовал, что не может всех обнять.

Владимир Путин ушёл на самоизоляцию 14 сентября из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Песков подчеркнул, что президент сделал тест на коронавирус, и он «абсолютно здоров».

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Комментарии (36)

260602101
нужно Морально поддержать заболевших и проголосовать за партию " Единая Россия "
***_555
Хорошая реклама жижки.
guess
Человек, возглавляющий список людей, кому в этой стране никто не верит.. Все, что можно сказать об этой ситуации. Очередной спектакль, разыгрываемый для народа
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