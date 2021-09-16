Путин сообщил об эпидемии в ближайшем окружении

Президент РФ Владимир Путин будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней. Об этом он сам сообщил 16 сентября на саммите ОДКБ, в котором принимает участие удалённо, передаёт РИА Новости.



Путин рассказал, что заболели люди из его ближайшего окружения. «Это не один, не два, а несколько десятков человек», — отметил он.



Глава страны извинился перед коллегами по ОДКБ и посетовал, что не может всех обнять.



Владимир Путин ушёл на самоизоляцию 14 сентября из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Песков подчеркнул, что президент сделал тест на коронавирус, и он «абсолютно здоров».

