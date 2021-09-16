У аварийно севшего в Петербурге самолёта оказались повреждены оба двигателя

Авиакомпания «Россия» отстранила от полётов лайнер, который во время рейса Анталья — Петербург столкнулся с птицами. Об этом 16 сентября сообщает представитель перевозчика.

Как уточняют в авиакомпании, Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS попал в стаю птиц при заходе на посадку в Пулково, в результате в нештатный режим работы вышли не один, как сообщалось, а оба двигателя.



«Самолёт совершил посадку в 22:26 в аэропорту Северной столицы. Ситуация не стала критической благодаря грамотным действиям экипажа. Воздушное судно отстранено от полётов. На данный момент выясняются сроки ремонта двух двигателей», — говорится в сообщении «России».

