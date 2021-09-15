Аварийную посадку самолета из Антальи в Пулково проверит транспортная прокуратура

Как сообщили 15 сентября в пресс-службе надзорного ведомства, она была аварийной, в связи с чем проверят соблюдение требований законодательства о безопасности полетов по факту инцидента.

Согласно онлайн-табло, Airbus A319 приземлился в 22:22 без задержек. На борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа, они не пострадали, добавили в транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что перед посадкой пассажирский самолет подал сигнал бедствия. По данным РИА Новости, экипаж самолёта сообщал наземным службам о технеисправности одного из двигателей.