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Аварийную посадку самолета из Антальи в Пулково проверит транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства посадки в петербургском аэропорту Пулково самолета авиакомпании «Россия» рейсом из Антальи.

Как сообщили 15 сентября в пресс-службе надзорного ведомства, она была аварийной, в связи с чем проверят соблюдение требований законодательства о безопасности полетов по факту инцидента.

Согласно онлайн-табло, Airbus A319 приземлился в 22:22 без задержек. На борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа, они не пострадали, добавили в транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что перед посадкой пассажирский самолет подал сигнал бедствия. По данным РИА Новости, экипаж самолёта сообщал наземным службам о технеисправности одного из двигателей.

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Комментарии (1)

hal9000
В Турцию одни алкаши летают...наверно мужик в салоне проснулся после недельной попойки..-Кучер ты куда меня везешь..ану разворачивай лошадей назад
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