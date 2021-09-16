Роскомнадзор ждет, когда Google и Apple отреагируют на требование удалить «Умное голосование». От этого зависят их штрафы

На заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета он заявил, что эти организации, а также Cloudflare и Cisco помогают «Умному голосованию» обходить блокировки в России, а свои действия при этом не объясняют. Также Субботин сообщил, что ведомство может в ближайшее время применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter — за отказ удалять запрещенный контент.

Роскомнадзор ждет реакции компаний Google и Apple на требование удалить приложение «Умное голосование» из своих магазинов. Их ответы повлияют на решение о штрафах, сообщает 16 сентября ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

Представитель Google Александр Монин после заседания рассказал, что компания не занимает никакой политической позиции и уважает все страны, в которых работает. В Apple ответили, что удалить приложение «Навальный» из Appstore не могут из-за «правовых тонкостей».



Ранее в России зафиксировали блокировку Google.docs после публикации там списков «Умного голосования». Портал GlobalCheck сообщал об ограничении работы сервиса на операторах МТС, в некоторых регионах — «Мегафон» и «Ростелеком».



«Фонтанка» писала, что РКН заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году). В начале сентября российский регулятор направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный». В противном случае компаниям грозят миллионные штрафы.



* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

