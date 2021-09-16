Турция сдала назад. Вакцинацию «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» в стране не признают

В Турции без тестов на COVID-19 принимают россиян, переболевших коронавирусом или привитых «Спутником V». Об этом 16 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров.



«Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14 сентября и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее чем за 48 часов)», — пишет информагентство.



Участники рынка получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний. При этом на сайте дипломатического представительства Турции нет сведений о нововведениях.

