Турция сдала назад. Вакцинацию «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» в стране не признают

В Турции без тестов на COVID-19 принимают россиян, переболевших коронавирусом или привитых «Спутником V». Об этом 16 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров.
«Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14 сентября и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее чем за 48 часов)», — пишет информагентство.
Участники рынка получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний. При этом на сайте дипломатического представительства Турции нет сведений о нововведениях.
Туроператоры сетуют на то, что ситуация неопределённости не дает туристам возможности принять решение о путешествии.
В июне в посольстве Турции объявили о признании зарегистрированных на тот момент в РФ вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт»). Однако в сентябре турецкое МВД отказалось принимать сертификаты о вакцинации однокомпонентными препаратами, например «Спутником Лайт».
С начала пандемии в Турции выявили 6,71 миллиона заболевших. Третья волна наметилась в стране с конца июля. Сейчас фиксируют более 20 тысяч новых случаев в день. Власти республики решили вернуться к строгим ограничительным мерам из-за роста заболеваемости.