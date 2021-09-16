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Турция сдала назад. Вакцинацию «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» в стране не признают

Турция не пустит привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» россиян без теста на COVID-19

В Турции без тестов на COVID-19 принимают россиян, переболевших коронавирусом или привитых «Спутником V». Об этом 16 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров.

«Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14 сентября и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее чем за 48 часов)», — пишет информагентство.

Участники рынка получили информацию о новых требованиях от авиакомпаний. При этом на сайте дипломатического представительства Турции нет сведений о нововведениях.

Туроператоры сетуют на то, что ситуация неопределённости не дает туристам возможности принять решение о путешествии.

В июне в посольстве Турции объявили о признании зарегистрированных на тот момент в РФ вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт»). Однако в сентябре турецкое МВД отказалось принимать сертификаты о вакцинации однокомпонентными препаратами, например «Спутником Лайт».

С начала пандемии в Турции выявили 6,71 миллиона заболевших. Третья волна наметилась в стране с конца июля. Сейчас фиксируют более 20 тысяч новых случаев в день. Власти республики решили вернуться к строгим ограничительным мерам из-за роста заболеваемости.

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Комментарии (10)

ZeZ
Если судииь по комментариям, то темы про ковид стали интересны только ковидпараноикам.
Guest1234
Логично, но неожиданно узнать, что есть еще у турков здравый смысл, не только политика ими движет.
Верить на слово в таких делах нельзя: есть подтверждение эффективности вакцины (спутник) - ОК, нет (остальные наши вакцины) - подвиньтесь. Про Лайт тоже понятно - весь мир видит, что однокомпонентные версии работают против дельты сильно хуже.
mynine
Чего удивляться-то? Все правильно сделали.

Ни про ЭпиВак, ни про КовиВак нет никаких достоверных данных об их эффективности против заражения и тяжелого течения болезни.
А верить словам разработчиков "мамой клянусь - работает!", никакой разумный человек не будет. Даже наши специалисты рекомендуют прививаться только ГамКовидВаком.

Впрочем, привившихся Эпиваком и Ковиваком очень мало, так что никаких серьезных ограничений не вводится.
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