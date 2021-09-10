Турция не признает сертификаты о вакцинации «Спутником Лайт»

Турция больше не будет принимать у въезжающих в страну туристов сертификаты о прививках однокомпонентными вакцинами. Об этом 10 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.



Под ограничения попала и российская вакцина «Спутник Лайт».



В июне в посольстве Турции объявили о признании зарегистрированных на тот момент в РФ вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт»). В конце июля в республике призвали вернуться к строгим ограничительным мерам из-за роста заболеваемости коронавирусом.



С начала пандемии в Турции выявили 6,57 миллиона заболевших COVID-19.

