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Турция не признает сертификаты о вакцинации «Спутником Лайт»

Турецкое МВД отказалось признавать сертификаты о вакцинации однокомпонентными препаратами

Турция больше не будет принимать у въезжающих в страну туристов сертификаты о прививках однокомпонентными вакцинами. Об этом 10 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.


Под ограничения попала и российская вакцина «Спутник Лайт».

В июне в посольстве Турции объявили о признании зарегистрированных на тот момент в РФ вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт»). В конце июля в республике призвали вернуться к строгим ограничительным мерам из-за роста заболеваемости коронавирусом.

С начала пандемии в Турции выявили 6,57 миллиона заболевших COVID-19.

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Комментарии (3)

266135120
Отрицательный ПЦР, а не просто ПЦР
Piter Russo
ПЦР тест сдаешь и въезжаешь.
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