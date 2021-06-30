В посольстве Турции разъяснили, какие российские вакцины принимаются при въезде в страну

«При этом неважно, какой именно из зарегистрированных в РФ вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», «Спутник Лайт») привит турист. Главное, чтобы у него был официальный документ о прохождении полной вакцинации на английском языке, а (важно!) с момента завершения вакцинации до прибытия на территорию Турции прошло не менее 14 суток», — пишет АТОР.

Тем, кто переболел коронавирусом, потребуется два документа: справка, выданная органами здравоохранения, которой удостоверяется, что предъявитель переболел коронавирусом и вылечился в течение последних 6 месяцев (при этом первый положительный ПЦР-тест был сделан не раньше 28 дней до въезда в Турцию), а также справка с отрицательным результатом антиген-теста, проведенного не ранее чем за 48 часов до въезда в Турцию.

Всем остальным для въезда в Турцию необходим ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до предполагаемого (по расписанию) времени прибытия в Турцию. Исключение составляют дети до 6 лет — им ничего не требуется.

