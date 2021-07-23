В Турции призвали вернуться к строгим ограничительным мерам из-за роста заболеваемости коронавирусом

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне–первой половине июля он стабилизировался на уровне 5–7 тысяч, однако с середины июля начал увеличиваться.

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в пятницу 11 094, это максимальный показатель с 19 мая, глава минздрава страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии, сообщает 23 июля РИА Новости .

«Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам», — написал Коджа в Twitter, призвав немедленно вакцинироваться тех, кто это еще не сделал.



Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун — с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21:00 до 5:00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации в стране.



В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение «Спутника V». По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы — более 22 миллионов.



Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

