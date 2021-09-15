Песков сравнил «Спутник V» с Путиным. Как думаете, чья эффективность выше?

Пресс-секретарь российского президента рассказал о здоровье ушедшего на самоизоляцию Владимира Путина
«Скажу так: и Путин, и «Спутник-V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника-V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина ещё выше», — цитирует 15 сентября заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».
По его словам, президент «чувствует себя прекрасно» и «абсолютно здоров». Глава государства продолжает работать в обычном режиме, но при этом делает необходимые тесты.
Песков не стал комментировать, сколько времени Владимир Путин проведёт на самоизоляции.
«Посмотрим, как сработает "Спутник V"» — так накануне глава государства прокомментировал свою самоизоляцию.
Президент РФ вчера, 14 сентября, ушёл на карантин из-за случаев заражения в его окружении. Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал тест и «абсолютно здоров».