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Песков сравнил «Спутник V» с Путиным. Как думаете, чья эффективность выше?

Песков заявил, что эффективность Путина на самоизоляции еще выше, чем у «Спутника V»

Пресс-секретарь российского президента рассказал о здоровье ушедшего на самоизоляцию Владимира Путина

«Скажу так: и Путин, и «Спутник-V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника-V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина ещё выше», — цитирует 15 сентября заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, президент «чувствует себя прекрасно» и «абсолютно здоров». Глава государства продолжает работать в обычном режиме, но при этом делает необходимые тесты.

Песков не стал комментировать, сколько времени Владимир Путин проведёт на самоизоляции.

«Посмотрим, как сработает "Спутник V"» — так накануне глава государства прокомментировал свою самоизоляцию.

Президент РФ вчера, 14 сентября, ушёл на карантин из-за случаев заражения в его окружении. Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал тест и «абсолютно здоров».

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Комментарии (9)

Piter Russo
Не знаю зачем его держит ВВП.. Он свою некомпетентность не первый год демонстрирует...
260741301
Конечно выше у Путина. Ведь после прививки через 4 месяца действие пропадает, а Путин не пропал и после 22 лет! Браво, ВВП!
Fruit Bat
Все такое вкусное
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