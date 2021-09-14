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«Посмотрим, как сработает «Спутник V». Ушедший на самоизоляцию Путин общался с больным COVID-19 «целый день»

Путин рассказал, почему ушел на самоизоляцию

Президент Владимир Путин на совещании с правительством рассказал о своей самоизоляции.

«В моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников — это человек, который работает со мной в непосредственной близости. <...> По-моему, через три дня после ревакцинации он заболел. Я накануне общался с ним целый день», — заявил 14 сентября Владимир Путин.

Глава государства назвал свою самоизоляцию «естественным экспериментом». «Посмотрим, как на практике сработает «Спутник V», — резюмировал Путин.

Он также напомнил, что у него высокий титр антител.

Президент РФ сегодня, 14 сентября, ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал тест и он «абсолютно здоров».

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Комментарии (24)

Редиска Здесь
Ну так это к лучшему. А вот если бы он во дворце в Геленджике самоизолировался до конца дней своих - было бы еще лучше.
264527831
Вот вам и подсказка главного, как поступать с вакцинами.
виктор эммануил
Это там ,в бездуховной Пиндосии лидеры ,вроде Трампа и Джонсона работают,при этом болеют,хотя,не сомневаюсь,бункеры у них есть тоже,но они почему то в них не шхерятся.
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