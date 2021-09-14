«Посмотрим, как сработает «Спутник V». Ушедший на самоизоляцию Путин общался с больным COVID-19 «целый день»

«В моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников — это человек, который работает со мной в непосредственной близости. <...> По-моему, через три дня после ревакцинации он заболел. Я накануне общался с ним целый день», — заявил 14 сентября Владимир Путин.



Глава государства назвал свою самоизоляцию «естественным экспериментом». «Посмотрим, как на практике сработает «Спутник V», — резюмировал Путин.



Он также напомнил, что у него высокий титр антител.



Президент РФ сегодня, 14 сентября, ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал тест и он «абсолютно здоров».

