Центр «Насилию.нет»* и его руководителя оштрафовали на 400 тысяч рублей за публикации «Утопии» без маркировки иноагента

Перовский райсуд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей центр помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет»* (признан в России НКО-иноагентом), а его руководителя Анну Ривину — на 100 тысяч рублей. Об этом 14 сентября сообщил в Telegram глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на юриста Кирилла Коротеева.



Их признали виновными по ст. 19.34 КоАП РФ — за нарушение порядка деятельности НКО-иноагента. Суд посчитал, что издание «Утопия» до 29 марта было проектом центра и публиковало его тексты без маркировки о материале иноагента. В «Утопии» уверяют, что не зависят от центра, но решили маркировать публикации, чтобы ему не навредить.

