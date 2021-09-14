Центр «Насилию.нет»* и его руководителя оштрафовали на 400 тысяч рублей за публикации «Утопии» без маркировки иноагента

Перовский райсуд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей центр помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет»* (признан в России НКО-иноагентом), а его руководителя Анну Ривину — на 100 тысяч рублей. Об этом 14 сентября сообщил в Telegram глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на юриста Кирилла Коротеева.
Их признали виновными по ст. 19.34 КоАП РФ — за нарушение порядка деятельности НКО-иноагента. Суд посчитал, что издание «Утопия» до 29 марта было проектом центра и публиковало его тексты без маркировки о материале иноагента. В «Утопии» уверяют, что не зависят от центра, но решили маркировать публикации, чтобы ему не навредить.
«Несмотря на то, что Минюст вменил изданию апрельские публикации без маркировки, суд встал на сторону чиновников и оштрафовал центр и его руководителя. Решение Перовского суда обжалуем», — отметил Чиков.
Напомним, центр «Насилию.нет» признали иноагентом в декабре 2020 года. Затем Минюст обвинил центр в нарушении закона об иноагентах из-за якобы его «политической деятельности». Поводом стала поддержка НКО законопроекта о домашнем насилии, лекции и обращения к властям. Почти сразу после обвинений от Минюста глава центра Анна Ривина попала на обложку журнала Time, посвященного «силе женщин в мире, который их подводит». В марте центр сообщил, что его выселяют из московского офиса.
*НКО, признанная в России иноагентом