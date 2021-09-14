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Пенсионер из «Чери» немного не дожил до дня рождения. Это он въехал во встречный рефрижератор в Ушаках

Выезд на встречную полосу стал причиной смертельного ДТП на М-10 под Тосно

Причиной смертельной аварии на дороге М-10 «Россия» в посёлке Ушаки, что неподалёку от Петербурга, стал выезд на встречную полосу.

Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, вчера в 6:28 на 636-м километре трассы 70-летний петербуржец на своей «Чери Тигго» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым рефрижератором «Исудзу». Пенсионер погиб на месте. Он несколько дней не дожил до своего 71-летия.

Водитель грузовика, 47-летний житель Новгородской области, пострадал. С ушибом мягких тканей правой ноги после оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.

Обе машины, напомним, получили такие сильные повреждения, что и пострадавшего, и погибшего извлекали сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно. Страшные кадры с места аварии опубликовал паблик «Аварийно-спасательная служба ЛО» «ВКонтакте». В соцсетях предполагали, что виновник аварии мог заснуть или ему стало плохо.

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