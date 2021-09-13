Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 6:30 на 636-м километре федеральной дороги М-10 «Россия» столкнулись легковой и грузовой автомобили. Один человек погиб, один пострадал. Поврежденные автомобили заняли проезжую часть, в связи с чем движение транспорта на этом участке сначала осуществлялось по обочинам, затем было временно организовано в реверсивном режиме. По данным на 10:45, реверсивный режим сохраняется. На месте находятся дорожные службы. Ожидают эвакуатор.

Подробности рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Александра, паркетник двигался из Петербурга. Водитель, возможно, заснул или ему стало плохо, и он вылетел на встречку под грузовик. Звучала версия о том, что легковушка попала в слепую зону фуры при перестроении, но повреждения указывают скорее на лобовое столкновение.



Причины и обстоятельства ДТП установят правоохранители.



Напомним, проблемы со здоровьем очевидцы назвали в качестве возможной причины вечерней аварии на проспекте Маршала Блюхера. Там погиб водитель «Мерседеса», врезавшись в троллейбус.

