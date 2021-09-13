FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +10
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

«Заснул или плохо стало». От паркетника осталась половина после ДТП на М-10, погиб человек

В Ушаках человек погиб при столкновении грузовой и легковой машин

Смертельное ДТП произошло утром 13 сентября на Московском шоссе в районе Ушаков, что недалеко от Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 6:30 на 636-м километре федеральной дороги М-10 «Россия» столкнулись легковой и грузовой автомобили. Один человек погиб, один пострадал. Поврежденные автомобили заняли проезжую часть, в связи с чем движение транспорта на этом участке сначала осуществлялось по обочинам, затем было временно организовано в реверсивном режиме. По данным на 10:45, реверсивный режим сохраняется. На месте находятся дорожные службы. Ожидают эвакуатор.

Пробки на месте аварии «Яндекс.Карты» не показывают.

Подробности рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Александра, паркетник двигался из Петербурга. Водитель, возможно, заснул или ему стало плохо, и он вылетел на встречку под грузовик. Звучала версия о том, что легковушка попала в слепую зону фуры при перестроении, но повреждения указывают скорее на лобовое столкновение.

Причины и обстоятельства ДТП установят правоохранители.

Напомним, проблемы со здоровьем очевидцы назвали в качестве возможной причины вечерней аварии на проспекте Маршала Блюхера. Там погиб водитель «Мерседеса», врезавшись в троллейбус.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний