Следователи задержали подозреваемого по уголовному делу о смертельном отравлении бабушки и внучки в Москве. Им оказался сотрудник компании, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит», сообщает пресс-служба СК России.
По версии правоохранителей, 9 сентября из квартиры дома на Совхозной улице были госпитализированы пожилая женщина, ее дочь и 15-летняя внучка. Бабушка и подросток скончались. Результаты экспертизы говорят о том, что причиной смерти стало острое отравление химикатами.
После этого были проведены осмотры продуктовых магазинов, квартир, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания.
«Приоритетной версией следствия является: нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. <…> В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия», — добавили в ведомстве.
Автор: Следственный комитет РФ
О смерти 15-летней девушки и её 61-летней бабушки стало известно 10 сентября. Предполагается, что они умерли от отравления арбузом, купленным в магазине «Магнит». В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Роспотребнадзор также обнаружил в арбузе следы вещества для дезинсекции.
Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).