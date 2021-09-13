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В Москве задержали проводившего дезинсекцию в магазине, арбузом из которого смертельно отравились бабушка и внучка

Следователи задержали подозреваемого по уголовному делу о смертельном отравлении бабушки и внучки в Москве. Им оказался сотрудник компании, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит», сообщает пресс-служба СК России.

По версии правоохранителей, 9 сентября из квартиры дома на Совхозной улице были госпитализированы пожилая женщина, ее дочь и 15-летняя внучка. Бабушка и подросток скончались. Результаты экспертизы говорят о том, что причиной смерти стало острое отравление химикатами.

После этого были проведены осмотры продуктовых магазинов, квартир, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания.

«Приоритетной версией следствия является: нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. <…> В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия», — добавили в ведомстве.

Автор: Следственный комитет РФ

О смерти 15-летней девушки и её 61-летней бабушки стало известно 10 сентября. Предполагается, что они умерли от отравления арбузом, купленным в магазине «Магнит». В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Роспотребнадзор также обнаружил в арбузе следы вещества для дезинсекции.

Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

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Комментарии (4)

vic_5e4cd1938d1a8
Смертельная доза этиленгликоля 100-250 мл. при пероральном приёме.
Даже, если этот работник поливал из ведра арбузы этиленгликолем, а купившие арбуз не только его не мыли перед едой, но и ещё и облизывали арбуз снаружи, то могли бы получить, максимум, лёгкое отравление.
Или в арбуз вкололи несколько шприцев этиленгликоля (благо вещество имеет сладкий вкус), либо смерть наступила не от этиленгликоля.
Владислав М
Доза отравляющего вещества там рассчитана на таракана. Сомнительно, чтобы с такой концентрации люди умерли. Да и что они корку грязного арбуза лизали что ли?
Cвифт
.... странно, что не пострадал персонал, при таком массовом поражении. Или Магнит это скрыл ?
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