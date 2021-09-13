Следователи задержали подозреваемого по уголовному делу о смертельном отравлении бабушки и внучки в Москве. Им оказался сотрудник компании, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит», сообщает пресс-служба СК России.



По версии правоохранителей, 9 сентября из квартиры дома на Совхозной улице были госпитализированы пожилая женщина, ее дочь и 15-летняя внучка. Бабушка и подросток скончались. Результаты экспертизы говорят о том, что причиной смерти стало острое отравление химикатами.



После этого были проведены осмотры продуктовых магазинов, квартир, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания.

