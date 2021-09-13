Пилот самолёта L-410, упавшего в Иркутской области, рассказал о подробностях аварии. Видео с выжившим участником происшествия публикует 13 сентября телеканал «Звезда».
Пострадавший при жесткой посадке самолета L-410 рассказал «Звезде» подробности происшествия:https://t.co/m7ROYOpZrE pic.twitter.com/HYGZuu0qwu— zvezdanews (@zvezdanews) September 13, 2021
На кадрах видно, как пострадавшего доставляют в больницу. На вопрос: «Что вы помните?» — он отвечает: «Туман был да в сопку врезались на развороте, и всё». Также мужчина уточняет, что в этот момент не спал.
Кроме того, пресс-служба правительства Иркутской области показала место крушения с высоты — на кадрах видно, что самолёт рухнул посреди леса.
Ранее Следственный комитет публиковал видео с обломками самолёта и рухнувшими деревьями.