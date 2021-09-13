FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +10
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
4
Печать

«Туман был да в сопку врезались». Пилот рухнувшего под Иркутском самолёта рассказал об аварии

Появилось видео разговора с пилотом L-410, потерпевшего крушение в Иркутской области

Пилот самолёта L-410, упавшего в Иркутской области, рассказал о подробностях аварии. Видео с выжившим участником происшествия публикует 13 сентября телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как пострадавшего доставляют в больницу. На вопрос: «Что вы помните?» — он отвечает: «Туман был да в сопку врезались на развороте, и всё». Также мужчина уточняет, что в этот момент не спал.


Кроме того, пресс-служба правительства Иркутской области показала место крушения с высоты — на кадрах видно, что самолёт рухнул посреди леса.

Ранее Следственный комитет публиковал видео с обломками самолёта и рухнувшими деревьями.

12 сентября около 23:15 по местному времени (18:15 мск) пассажирский самолёт L-410 сообщением Иркутск — Казачинское упал в тайгу в районе села Казачинское, у реки Киренги. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Погибли трое пассажиров и один пилот, 12 человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Пострадавшие и семьи погибших получат компенсации.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Вадим Линин
Чудо что хоть кто-то выжил!
266158030
пилот первый раз по такому маршруту пилотировал?
Гоша Белградский
Как там вообще живые остались.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний