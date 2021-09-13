На кадрах видно, как пострадавшего доставляют в больницу. На вопрос: «Что вы помните?» — он отвечает: «Туман был да в сопку врезались на развороте, и всё». Также мужчина уточняет, что в этот момент не спал.





Кроме того, пресс-служба правительства Иркутской области показала место крушения с высоты — на кадрах видно, что самолёт рухнул посреди леса.

