Вот, что значит плато. За сутки в Петербурге госпитализировали и выписали с ковидом равное количество горожан

За минувшие сутки в Петербурге, согласно официальным данным, были госпитализированы 208 человек с коронавирусом — и столько же выздоровевших были выписаны. В стационарах почти 30% свободных коек.
Согласно опубликованному 12 сентября Смольным ежедневному «Перечню показателей эпидемиологической ситуации», коэффициент распространения ковида составил 1,49% при нормативе единица (это максимальное значение по России). Петербург стал лидером по заболеваемости (1597 новых случаев) и сравнялся с Москвой по смертности (42 летальных случая), выздоровели 292 человека.
При 5 163 развернутых под ковид коек свободны 29,35%, в стационарах на лечении 3 635 человек; в реанимации — 377, на ИВЛ — 136. На амбулаторном лечении 18 195 пациентов.
Первично привиты за сутки 3 520 горожан, закончили цикл вакцинации 11 427. Всего вакцинированы 1,551 млн человек.
9 сентября вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что ситуация с пандемией в Петербурге напряженная, но стабильная, «вышли на плато». Коллективного иммунитета в городе он ждет уже через месяц. О том, какие вопросы у наблюдателей есть к официальной ковидной статистике и какие цифры предлагают они — читайте в материале «Фонтанки».