FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
3
Печать

Вот, что значит плато. За сутки в Петербурге госпитализировали и выписали с ковидом равное количество горожан

За сутки в Петербурге госпитализировали более 200 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Петербурге, согласно официальным данным, были госпитализированы 208 человек с коронавирусом — и столько же выздоровевших были выписаны. В стационарах почти 30% свободных коек.

Согласно опубликованному 12 сентября Смольным ежедневному «Перечню показателей эпидемиологической ситуации», коэффициент распространения ковида составил 1,49% при нормативе единица (это максимальное значение по России). Петербург стал лидером по заболеваемости (1597 новых случаев) и сравнялся с Москвой по смертности (42 летальных случая), выздоровели 292 человека.

При 5 163 развернутых под ковид коек свободны 29,35%, в стационарах на лечении 3 635 человек; в реанимации — 377, на ИВЛ — 136. На амбулаторном лечении 18 195 пациентов.

Первично привиты за сутки 3 520 горожан, закончили цикл вакцинации 11 427. Всего вакцинированы 1,551 млн человек.

9 сентября вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что ситуация с пандемией в Петербурге напряженная, но стабильная, «вышли на плато». Коллективного иммунитета в городе он ждет уже через месяц. О том, какие вопросы у наблюдателей есть к официальной ковидной статистике и какие цифры предлагают они — читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

boygan
уже просто не интересно стало. уже все смирились, что это как грипп...но СМИ упорно пытаются нам отчитаться о ковиде. новости уже не читаю касаемо этой темы. да и наверно большинство людей. но уверен, что услышим про 10 волну..
Петр Петров
Можно ли верить статистике в предверии выборов?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний