Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с июля. Петербург в лидерах

Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до максимального значения с 12 июля и составил 1,03. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС.



Петербург является одним из лидеров в стране: коэффициент в городе равен 1,49 (в Москве 1,26). Напомним, Петербург сегодня вышел и на первое место в России по приросту заболевших.



Коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Его использовали в Роспотребнадзоре для опеределения готовности регионов к снятию коронавирусных ограничений.

