FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с июля. Петербург в лидерах

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с июля

Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до максимального значения с 12 июля и составил 1,03. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС.

Петербург является одним из лидеров в стране: коэффициент в городе равен 1,49 (в Москве 1,26). Напомним, Петербург сегодня вышел и на первое место в России по приросту заболевших.

Коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Его использовали в Роспотребнадзоре для опеределения готовности регионов к снятию коронавирусных ограничений.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Maria_30
Самое время проводить крестный ход!
Skazochny
после выборов вообще зашкалит 100% не дай бог гои выйдут на улицу недовольные
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний