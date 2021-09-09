Вышли на плато. В Смольном оценили ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, ситуация в городе напряжённая, но стабильная. Об этом 9 сентября заявил вице-губернатор Олег Эргашев.



«Ситуация напряжённая, стабильная. Были элементы некоторого снижения, но сейчас можно говорить о плато», — цитирует Эргашева РИА Новости.



Вице-губернатор также добавил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может быть достигнут уже в ближайший месяц.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге за одни сутки в больницы увезли больше 270 человек с COVID-19 и пневмониями. Полностью вакцинированы в городе 1,517 млн жителей.

