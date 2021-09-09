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Вышли на плато. В Смольном оценили ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Вице-губернатор Эргашев заявил о выходе Петербурга на плато по COVID-19

Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, ситуация в городе напряжённая, но стабильная. Об этом 9 сентября заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Ситуация напряжённая, стабильная. Были элементы некоторого снижения, но сейчас можно говорить о плато», — цитирует Эргашева РИА Новости.

Вице-губернатор также добавил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может быть достигнут уже в ближайший месяц.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге за одни сутки в больницы увезли больше 270 человек с COVID-19 и пневмониями. Полностью вакцинированы в городе 1,517 млн жителей.

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Комментарии (4)

264527831
Вот пусть там и гуляет вице-губернатор.
житель города П.
Сколько из уже было, этих плато...
265056402
им надо в Карелию, там такие горки - заберёшься наверх в поте лица, и вниз. И снова. Найти плато на скале, и сброситься вниз. Нет организатора истерии - нет проблем.
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