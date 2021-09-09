В Петербурге за одни сутки в больницы увезли больше 270 человек с коронавирусом

Как говорится в опубликованном 9 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», за сутки в коронавирусные стационары города поступил 271 пациент. Накануне сообщалось о 290 госпитализациях. А до этого их было менее 180 в день.



Из 5 163 коронавирусных коек в Петербурге заняты 3 655. В реанимации находятся 356 пациентов. На ИВЛ — 137. Амбулаторно с ковидом и пневмониями лечатся 17 866 человек.



Первично привиты за сутки 3 558 человек. Закончили цикл вакцинации — 10 955. Всего же с начала прививочной кампании в Петербурге хотя бы одним компонентом вакцинированы 1,507 млн. Полностью вакцинированы (включая однокомпонентным «Спутником Лайт») 1,517 млн жителей. В запасе остаётся ещё 661 тысяча доз вакцины.

