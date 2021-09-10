Русского итальянца, неделю жившего в Пулково, всё-таки пустили на учёбу в Петербург

Как сообщает 10 сентября портал 47news со ссылкой на городской комитет по образованию, накануне молодой человек покинул пассажирский терминал Пулково. Сейчас он проходит медицинское обследование и сможет приступить к учёбе после того, как получит отрицательный результат ПЦР-теста.



«Фонтанка» писала, что родившийся в Милане и имеющий на руках российские документы сын итальянца и петербурженки стал жертвой распоряжения правительства № 635-р «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан...». В нём есть «ковидный пункт», согласно которому учебные заведения должны предоставить на границу списки своих иностранных студентов, возвращающихся с зарубежной «удалёнки» в российские аудитории. При этом про Габриэле в его колледже почему-то забыли.

