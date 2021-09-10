FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Русского итальянца, неделю жившего в Пулково, всё-таки пустили на учёбу в Петербург

Студента второго курса Петербургского электромашиностроительного колледжа, 25-летнего гражданина Италии Габриэле, который в течение недели вынужден был жить в транзитной зоне аэропорта Пулково из-за бюрократических проволочек, всё-таки пустили в Петербург.

Как сообщает 10 сентября портал 47news со ссылкой на городской комитет по образованию, накануне молодой человек покинул пассажирский терминал Пулково. Сейчас он проходит медицинское обследование и сможет приступить к учёбе после того, как получит отрицательный результат ПЦР-теста.

«Фонтанка» писала, что родившийся в Милане и имеющий на руках российские документы сын итальянца и петербурженки стал жертвой распоряжения правительства № 635-р «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан...». В нём есть «ковидный пункт», согласно которому учебные заведения должны предоставить на границу списки своих иностранных студентов, возвращающихся с зарубежной «удалёнки» в российские аудитории. При этом про Габриэле в его колледже почему-то забыли.

Подробнее о «невероятных приключениях итальянца в России» читайте в материале 47news.

Это не первый случай, когда иностранцы оказываются запертыми в Пулково. В апреле 2021 года на двое суток в транзите задержалась 15-летняя гражданка Казахстана Томирис Айтжанова. Она прилетела лечить ногу, но столкнулась с новым распоряжением правительства РФ о въезде иностранных граждан. А в августе 2021 года неделю здесь провёл гражданин Германии Александр Ноймюллер.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266233221
помогите, пожалуйста. очень прошу
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний